Ребров: Ми зараз усі матчі граємо на виїзді

Джерело - УАФ.
Головний тренер Сергій Ребров сподівається, що невдовзі збірна зможе проводити домашні поєдинки в Україні, оскільки команді потрібна підтримка вболівальників.
Про це він розповів в інтерв'ю Владі Седан на ютуб-каналі УАФ.
"Подивимося, яким номером ми будемо грати. Ми зараз усі матчі граємо на виїзді. Я сподіваюся, що невдовзі ми повернемося в Україну, тому що для нас дуже важлива підтримка вболівальників.
Коли я ходив на ігри збірної – це завжди свято. Наші вболівальники дуже допомагають гравцям, але зараз ми більше ніж два роки всі матчі граємо за межами України.
Ми звикли грати в такій атмосфері. Хлопці розуміють, заради кого ми граємо, заради кого ми працюємо. Зараз нема великої різниці, де ми граємо" - сказав наставник.
Зазначимо, що збірна України зіграє півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини у четвер, 21 березня, у боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".
В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зустрінеться з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.
Нагадаємо, українська національна команда вже прибула в Боснію. Головний тренер Ребров розповів про готовність збірної до поєдинку.