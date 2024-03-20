Ребров: Ми зараз усі матчі граємо на виїзді

Головний тренер Сергій Ребров сподівається, що невдовзі збірна зможе проводити домашні поєдинки в Україні, оскільки команді потрібна підтримка вболівальників.

Про це він розповів в інтерв'ю Владі Седан на ютуб-каналі УАФ.

"Подивимося, яким номером ми будемо грати. Ми зараз усі матчі граємо на виїзді. Я сподіваюся, що невдовзі ми повернемося в Україну, тому що для нас дуже важлива підтримка вболівальників.

Коли я ходив на ігри збірної – це завжди свято. Наші вболівальники дуже допомагають гравцям, але зараз ми більше ніж два роки всі матчі граємо за межами України.

Ми звикли грати в такій атмосфері. Хлопці розуміють, заради кого ми граємо, заради кого ми працюємо. Зараз нема великої різниці, де ми граємо" - сказав наставник.