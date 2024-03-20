Головне
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Вчора 21:25 4594
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 343
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Вчора 21:06 638
Шевченко та Ребров знову разом
Вчора 19:30 1041 1
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Вчора 13:20 979
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Вчора 12:40 5633
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Вчора 11:26 11580
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Вчора 10:20 14242
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Вчора 10:00 644
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Вчора 08:55 1185
Прямі трансляції

Ребров: Ми зараз усі матчі граємо на виїзді

Сьогодні 08:17 156 0
Ребров: Ми зараз усі матчі граємо на виїзді
УАФ
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Головний тренер Сергій Ребров сподівається, що невдовзі збірна зможе проводити домашні поєдинки в Україні, оскільки команді потрібна підтримка вболівальників.

Про це він розповів в інтерв'ю Владі Седан на ютуб-каналі УАФ.

"Подивимося, яким номером ми будемо грати. Ми зараз усі матчі граємо на виїзді. Я сподіваюся, що невдовзі ми повернемося в Україну, тому що для нас дуже важлива підтримка вболівальників.

Коли я ходив на ігри збірної – це завжди свято. Наші вболівальники дуже допомагають гравцям, але зараз ми більше ніж два роки всі матчі граємо за межами України.

Ми звикли грати в такій атмосфері. Хлопці розуміють, заради кого ми граємо, заради кого ми працюємо. Зараз нема великої різниці, де ми граємо" - сказав наставник.

Зазначимо, що збірна України зіграє півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини у четвер, 21 березня, у боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зустрінеться з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, українська національна команда вже прибула в Боснію. Головний тренер Ребров розповів про готовність збірної до поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 14242
Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" 7037 5
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 14076
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 11580
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 16059 5
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 63408 4
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25630
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64422 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64836
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13123
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360862 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47370 1