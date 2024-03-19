Ребров: Збір пройшов дуже гарно, впевнений, що ми готові

Наставник подякував клубам, які погодилися раніше зіграти матчі ЧУ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає що збір пройшов добре та українська команда готова до відповідальних зустрічей плей-оф кваліфікації на Євро-2024.

Про це він розповів у інтерв'ю УАФ.

"Ми запросили гравців молодіжної збірної, щоб було більш-менш достатньо футболістів для підготовки, тому що ви бачили - деякі гравці під'їжджають сьогодні. Тому я вважаю, що збір пройшов дуже гарно, ми підготувались і подивимось, як будемо готові до офіційної гри. Те, що збірна зібралась на кілька днів раніше - це навіть більше для того, щоб нагадати гравцям, що ми маємо робити. У Боснії і Герцеговини тільки один гравець із національного чемпіонату. В них усі грають за кордоном, тому вони не мали змоги зібратися раніше. Я вдячний клубам, які пішли нам назустріч та зіграли раніше - Динамо, Шахтар і Дніпро-1. Вони дали змогу підготуватися більш щільно до цієї гри. Вважаю, що збір пройшов дуже гарно, і я впевнений, що ми готові", - заявив наставник українців.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, у боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер Боснії Саво Милошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це проблеми українців. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають на Росії.