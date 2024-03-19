Збірна України прибула в Боснію

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу прибула в Боснію і Герцеговину на матч з місцевою національною командою в межах півфіналу кваліфікації на Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Українська команда в повному складі прилетіла в Сараєво, де розміститься за два дні до гри.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.