Клуби АПЛ стежать за Довбиком

26-річний нападник своєю грою зацікавив клуби АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України та Жирони Артем Довбик зацікавив клуби англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

Вест Гем та Ньюкасл включили українця у шорт-лист. Також форвард перебуває у списку інтересів Арсеналу, де виступає Олександр Зінченко.

Чинний контракт Довбика розрахований ще на чотири роки. Цього сезону він провів за жиронців 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів.

Наразі Жирона йде на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги. Сьогодні, 26 лютого, прийме Райо Вальєкано.

Раніше повідомлялося, що Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.

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