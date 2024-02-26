Клуби АПЛ стежать за Довбиком

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної України та Жирони Артем Довбик зацікавив клуби англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
Вест Гем та Ньюкасл включили українця у шорт-лист. Також форвард перебуває у списку інтересів Арсеналу, де виступає Олександр Зінченко.
Чинний контракт Довбика розрахований ще на чотири роки. Цього сезону він провів за жиронців 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів.
Наразі Жирона йде на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги. Сьогодні, 26 лютого, прийме Райо Вальєкано.
Раніше повідомлялося, що Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!