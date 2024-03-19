Лунін: Я повинен бути номером один у воротах Реала

Джерело - ВЗБІРНА.

Український воротар Андрій Лунін готовий конкурувати з Тібо Куртуа за місце "першого номера" Реала.

Про це українець розповів в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

"Повернення Куртуа? Конкуренція була і до його травми. Для мене нічого не зміниться. Треба працювати, продовжувати використовувати свої шанси та доводити, що я можу і повинен бути номером один у воротах, а життя покаже. З Тібо у нас гарні відносини. Він мене завжди підтримував та вітав з гарними іграми не лише особисто, а й публічно. Я не скажу, що ми друзі, але стосунки хороші. Конкуруємо та підтримуємо один одного, проблем немає", — сказав Лунін.

Раніше повідомлялося, що Тібо Куртуа, який з серпня минулого року відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, зазнав нової травми.

Напередодні Реал з Луніним у стартовому складі обіграв Осасуну. Українець у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль.

Наступний матч голкіпер може зіграти за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".