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У Колосі відреагували на інформацію про зміну тренера

Сьогодні 19:15 119 0
У Колосі відреагували на інформацію про зміну тренера
#Засуха, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ярослав Вишняк, #Роман Григорчук

Джерело - koloskovalivka.com.

Керівництво Колоса довіряє тренерському штабу Ярослава Вишняка та не планує запрошувати наставника Чорноморця Романа Григорчука.

Про це йдеться в заяві ковалівського клубу.

"Цими днями у деяких ЗМІ поширилася неправдива інформація стосовно можливих перестановок у тренерському штабі нашої головної команди, в тому числі про переговори з кандидатами на посаду головного тренера. 

Колос наголошує - клуб зробив свій вибір свідомо і керівництво повністю довіряє нинішньому головному тренеру та тренерському штабу команди", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент клубу Андрій Засуха невдоволений положенням команди в турнірній таблиці та готовий інвестувати в клуб кошти, щоб досягати більш амбітних цілей. За інформацією Футбол24, влітку ковалівський клуб планує запросити Романа Григорчука, який зараз очолює Чорноморець. 

Напередодні Колос на останніх секундах програв криворізькому Кривбасу. Наразі команда посідає 9 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками в активі.

Нещодавно з'явилася інформація, що воротар Колоса Кирило Фесюн перейде в донецький Шахтар.

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