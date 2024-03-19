Кейн може пропустити найближчі матчі збірної Англії

Джерело - ФК Баварія.

Нападник Баварії Гаррі Кейн може пропустити матчі збірної Англії проти Бразилії та Бельгії через отриману травму щиколотки в поєдинку Бундесліги проти Дармштадта (5:2).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що тим не менш форвард відправився у стан національної команди. Але остаточне рішення щодо його участі в іграх будуть приймати лікарі англійської збірної у співпраці зі своїми колегами з мюнхенського клубу.

Нагадаємо, напередодні Баварія дізналась свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нещодавно повідомлялось про інтерес німецького гранду до півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.