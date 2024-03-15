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Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було

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Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
#Баварія, #Барселона, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон, #Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Наш сайт провів текстовий онлайн церемонії.

На цьому жеребкування завершено, дякуємо за увагу!

Переможець півфіналу Атлетико Мадрид/Боруссія Дортмунд - ПСЖ/Барселона стане господарем на Вемблі!

Тепер Джон Обі Мікел визначить, яка команда буде номінально господарем фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Арсенал/Баварія - Реал/Манчестер Сіті

Атлетико Мадрид/Боруссія Дортмунд - ПСЖ/Барселона

Пари 1/4 фіналу визначилися, тепер залишилося визначити півфінальну сітку серед цих пар.

ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)

Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)

Атлетико Мадрид (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Арсенал Лондон (Англія) - Баварія (Німеччина)

Жеребкування розпочинається!

Колишній гравець Челсі дає коротке інтерв'ю і розповідає про тріумф з лондонцями в головному турнірі європейського клубного футболу.

Як і повідомлялося, Джон Обі Мікел допомагатиме нам сьогодні в проведенні жеребкування.

Джорджо Маркетті вийшов на сцену, щоб пояснити регламент жеребкування.

Церемонія жеребкування розпочинається. Нам демонструють команди, які пробилися до чвертьфіналу  турніру.

Переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі Джон Обі Мікел прибув до Ньйону. Можливо саме він допоможе нам сьогодні визначити чвертьфінальні пари змагань.

Зображення

Учасники:

  • Атлетико Мадрид (Іспанія);
  • Барселона (Іспанія);
  • Реал Мадрид (Іспанія);
  • Манчестер Сіті (Англія);
  • Арсенал Лондон (Англія);
  • Баварія Мюнхен (Німеччина);
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина);
  • Парі Сен-Жермен (Франція).

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

  1. Чвертьфіналу.
  2. Півфіналів.
  3. Визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 16 і 17 квітня. Півфінали пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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