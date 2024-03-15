Джерело - Чемпіон.
15 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Наш сайт провів текстовий онлайн церемонії.
На цьому жеребкування завершено, дякуємо за увагу!
Переможець півфіналу Атлетико Мадрид/Боруссія Дортмунд - ПСЖ/Барселона стане господарем на Вемблі!
Тепер Джон Обі Мікел визначить, яка команда буде номінально господарем фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.
Арсенал/Баварія - Реал/Манчестер Сіті
Атлетико Мадрид/Боруссія Дортмунд - ПСЖ/Барселона
Пари 1/4 фіналу визначилися, тепер залишилося визначити півфінальну сітку серед цих пар.
ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)
Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
Атлетико Мадрид (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Арсенал Лондон (Англія) - Баварія (Німеччина)
Жеребкування розпочинається!
Колишній гравець Челсі дає коротке інтерв'ю і розповідає про тріумф з лондонцями в головному турнірі європейського клубного футболу.
Як і повідомлялося, Джон Обі Мікел допомагатиме нам сьогодні в проведенні жеребкування.
Джорджо Маркетті вийшов на сцену, щоб пояснити регламент жеребкування.
Церемонія жеребкування розпочинається. Нам демонструють команди, які пробилися до чвертьфіналу турніру.
Переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі Джон Обі Мікел прибув до Ньйону. Можливо саме він допоможе нам сьогодні визначити чвертьфінальні пари змагань.
Учасники:
- Атлетико Мадрид (Іспанія);
- Барселона (Іспанія);
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Манчестер Сіті (Англія);
- Арсенал Лондон (Англія);
- Баварія Мюнхен (Німеччина);
- Боруссія Дортмунд (Німеччина);
- Парі Сен-Жермен (Франція).
Процедура
На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.
Відбувається у три етапи:
- Чвертьфіналу.
- Півфіналів.
- Визначення команди-господарки фіналу.
Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 16 і 17 квітня. Півфінали пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн