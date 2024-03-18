Циганик: Участь Циганкова у матчі проти Боснії - малоймовірна

Участь півзахисника Жирони і збірної України Віктора Циганкова у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини малоймовірна.

Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі програми “Циганик LIVЕ”.

"Наскільки я розумію, то участь Віктора Циганкова в матчі проти Боснії малоймовірна. Він приїхав у збірну, пропустивши гру проти Хетафе, але не тренувався ні позавчора, ні вчора. Очікувалось, що сьогодні він розпочне тренування за індивідуальною програмою.

За всіма новинами, участь Віктора в матчі проти Боснії є малоймовірною, але ми сподіваємось на диво. Сподіваємось, що він зможе вийти на якийсь період часу в матчі проти Боснії.

Це історія на сьогоднішній день, подивимось як далі будуть розвиватись події. Іноді бувають моменти, що не договорюють щось, можливо, з табору збірної хочуть ввести в оману боснійців, тому і драматизують ситуацію з Циганковим", - сказав журналіст.