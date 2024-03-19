Мудрик: Ребров не любить контроль заради контролю

Джерело - Ютуб-канал УАФ.
Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик розповів, що головний тренер збірної України Сергій Ребров ставить задачу конвертувати контроль м'яча в моменти.
Відповідну заяву гравець зробив у ефірі на ютуб-каналі УАФ.
"Ребров полюбляє контроль, але щоб цей контроль був спрямований на створення гольових моментів.Я знаю, що він не любить контроль заради контролю, а щоб цей контроль потім конвертувався у якісь моменти, бо тоді немає сенсу контролювати м'яч.
І я повністю згоден. Коли ти контролюєш м'яч – ти контролюєш гру. Коли м'яч у тебе – ти не пропустиш гол. Якщо ти не пропустиш, то не програєш. Все просто. А потім, маючи добрий контроль м'яча, ти можеш розхитувати суперника, знаходити слабкі місця і використовувати їх", - сказав футболіст.
Зазначимо, що наразі українська національна команда готується до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.
Нагадаємо, напередодні лондонський клуб з українцем у складі переміг Лестер в чвертьфінальному поєдинку в Кубку Англії. в 1/2 фіналу Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.