Мудрик: Ребров не любить контроль заради контролю

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик розповів, що головний тренер збірної України Сергій Ребров ставить задачу конвертувати контроль м'яча в моменти.

Відповідну заяву гравець зробив у ефірі на ютуб-каналі УАФ.

"Ребров полюбляє контроль, але щоб цей контроль був спрямований на створення гольових моментів.Я знаю, що він не любить контроль заради контролю, а щоб цей контроль потім конвертувався у якісь моменти, бо тоді немає сенсу контролювати м'яч.

І я повністю згоден. Коли ти контролюєш м'яч – ти контролюєш гру. Коли м'яч у тебе – ти не пропустиш гол. Якщо ти не пропустиш, то не програєш. Все просто. А потім, маючи добрий контроль м'яча, ти можеш розхитувати суперника, знаходити слабкі місця і використовувати їх", - сказав футболіст.