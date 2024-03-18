Судаков - про Мудрика: Можливо, це не його тренер, не його команда

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков припустив, що вінгер Челсі Михайло Мудрик міг би краще себе показати у іншій команді та з іншим тренером.

Кар'єру колишнього одноклубника лідер "гірників" прокоментував під час інтерв'ю для ютуб-каналу "Трендець".

"Я здивований, бо більше очікував. Але я не можу його судити. Я його тільки підтримую. Кілька років тому я сказав, що це буде неймовірний футболіст, неймовірний талант, і в нього все вийде з часом. Він вже там. І ми зараз, сподіваюся, так само можемо спілкуватися й казати, що з часом в нього все вийде. Може, не його тренер, не його команда. Не те що команда, а якась структура інша. Але просто вже рік пройшов. Думаю, зараз все тільки від нього залежить. Чи тисне цінник на нього? А Енцо, Кайседо? Там всі футболісти такі. Не знаю, можливо, тисне. Не можу судити, тому що я з цим не зіштовхувався", - заявив Судаков.

Нагадаємо, вчора Мудрик допоміг Челсі вийти у півфінал Кубку Англії.

Визначилися всі пари півфіналістів англійського Кубку.

Кіоун: Мудрик - це хаотичний вихор, який завжди мчить зі швидкістю 100 миль на годину