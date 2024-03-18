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Судаков - про Мудрика: Можливо, це не його тренер, не його команда

Сьогодні 13:09 117 0
Судаков - про Мудрика: Можливо, це не його тренер, не його команда
Фото - УАФ
#Челсі, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Михайло Мудрик

Джерело - Ютуб-канал "Трендець".

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков припустив, що вінгер Челсі Михайло Мудрик міг би краще себе показати у іншій команді та з іншим тренером.

Кар'єру колишнього одноклубника лідер "гірників" прокоментував під час інтерв'ю для ютуб-каналу "Трендець".

"Я здивований, бо більше очікував. Але я не можу його судити. Я його тільки підтримую. Кілька років тому я сказав,  що це буде неймовірний футболіст, неймовірний талант, і в нього все вийде з часом. Він вже там. І ми зараз, сподіваюся, так само можемо спілкуватися й казати, що з часом в нього все вийде.

Може, не його тренер, не його команда. Не те що команда, а якась структура інша. Але просто вже рік пройшов. Думаю, зараз все тільки від нього залежить. Чи тисне цінник на нього?

А Енцо, Кайседо? Там всі футболісти такі. Не знаю, можливо, тисне. Не можу судити, тому що я з цим не зіштовхувався",  - заявив Судаков.

Нагадаємо, вчора Мудрик допоміг Челсі вийти у півфінал Кубку Англії. 

Визначилися всі пари півфіналістів англійського Кубку.

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