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Судаков: Клуби можуть не відпустити нас на Олімпійські ігри

Сьогодні 23:30 79 0
Судаков: Клуби можуть не відпустити нас на Олімпійські ігри
Getty Images
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков

Джерело - Ютуб-канал УАФ.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков повідомив, що клуби можуть не відпустити своїх гравців на Олімпійські ігри-2024.

Відповідну заяву гравець зробив у ефірі на Ютуб-каналі УАФ.

"В нас є проблема з цим. Якщо ми не станемо чемпіонами, то в цей період може бути кваліфікація на єврокубки, і нас можуть не відпустити на Олімпіаду, бо цей турнір не підпадає під УЄФА, і клуб просто банально може тебе не відпускати. Тому з цим є питання, але всі сподіваються і всі хочуть поїхати на Олімпіаду", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Напередодні головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань повідомив, що УАФ розробляє стратегію для вирішення проблеми виклику гравців.

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