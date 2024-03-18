Судаков: Клуби можуть не відпустити нас на Олімпійські ігри

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков повідомив, що клуби можуть не відпустити своїх гравців на Олімпійські ігри-2024.

Відповідну заяву гравець зробив у ефірі на Ютуб-каналі УАФ.

"В нас є проблема з цим. Якщо ми не станемо чемпіонами, то в цей період може бути кваліфікація на єврокубки, і нас можуть не відпустити на Олімпіаду, бо цей турнір не підпадає під УЄФА, і клуб просто банально може тебе не відпускати. Тому з цим є питання, але всі сподіваються і всі хочуть поїхати на Олімпіаду", - сказав футболіст.