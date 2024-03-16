Є попит і конкретні клуби: спортдиректор Колоса заінтригував коментарем про Фесюна

Джерело - УПЛ ТБ.
Колос хоче отримати за Кирила Фесюна набагато більше, ніж три мільйони доларів, які готовий заплатити Шахтар.
Про це в етері УПЛ ТБ розповів спортивний директор ковалівського клубу Віталій Лисицький.
- На якій стадії можливі перемовини щодо Кирила Фесюна?
- Дивіться. Станом на сьогоднішній день Кирило Фесюн є футболістом футбольного клубу Колос із Ковалівки, тому нічого більше я вам сказати не можу.
- А перемовини йдуть чи ні?
- Що таке перемовини, скажіть, будь ласка?
- Контакти між клубами на предмет того чи іншого гравця. В даному випадку Кирила Фесюна?
- Я думаю, що зараз Кирило дуже гарно себе проявляє, тому на нього є попит і конкретні клуби, які можуть чи хочуть звертатись до нас з приводу Кирила.
- Буває таке, що перемовини і не потрібні. За чутками, в контракті Фесюна є клаусула три мільйони євро чи доларів. Можете підтвердити чи заперечити наявність цієї клаусули?
- Максиме, ви правильно сказали - за чутками. Наразі можу сказати, що в контракті Кирила Фесюна немає клаусули три мільйони - ні доларів, ні євро.
- А ви його більше оцінюєте?
- Звісно. Звісно, я знаю, як він працює та що вміє, тому я думаю, що, можливо, він буде коштувати набагато більше. Так би хотілося мені та нашому клубу.
Цього сезону Фесюн відіграв 19 матчів за Колос в УПЛ, у яких пропустив лише 14 голів. 21-річний воротар лідирує за кількістю кліншитів (сухих матчів) у поточній кампанії - аж 10 разів йому вдалося залишити свої ворота в недоторканності.
Нещодавно Кирило доволі різко прокоментував інформацію про свій майбутній перехід у Шахтар.