Є попит і конкретні клуби: спортдиректор Колоса заінтригував коментарем про Фесюна

Колос хоче отримати за Кирила Фесюна набагато більше, ніж три мільйони доларів, які готовий заплатити Шахтар.

Про це в етері УПЛ ТБ розповів спортивний директор ковалівського клубу Віталій Лисицький.

- На якій стадії можливі перемовини щодо Кирила Фесюна?

- Дивіться. Станом на сьогоднішній день Кирило Фесюн є футболістом футбольного клубу Колос із Ковалівки, тому нічого більше я вам сказати не можу.

- А перемовини йдуть чи ні?

- Що таке перемовини, скажіть, будь ласка?

- Контакти між клубами на предмет того чи іншого гравця. В даному випадку Кирила Фесюна?

- Я думаю, що зараз Кирило дуже гарно себе проявляє, тому на нього є попит і конкретні клуби, які можуть чи хочуть звертатись до нас з приводу Кирила.

- Буває таке, що перемовини і не потрібні. За чутками, в контракті Фесюна є клаусула три мільйони євро чи доларів. Можете підтвердити чи заперечити наявність цієї клаусули?

- Максиме, ви правильно сказали - за чутками. Наразі можу сказати, що в контракті Кирила Фесюна немає клаусули три мільйони - ні доларів, ні євро.

- А ви його більше оцінюєте?

- Звісно. Звісно, я знаю, як він працює та що вміє, тому я думаю, що, можливо, він буде коштувати набагато більше. Так би хотілося мені та нашому клубу.