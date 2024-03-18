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Циганик: Україна запланувала спаринг з топзбірною

Сьогодні 18:55 116 0
Циганик: Україна запланувала спаринг з топзбірною
Фото - Getty Images
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Football Hub.

Збірна України з футболу запланувала товариський матч з топовою європейською національною командою.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

У червні 2024 року в підопічних Сергія Реброва заплановано три спаринги. Зокрема, 7 червня, збірна України зіграє гостьовий матч проти Польщі, а 11 червня зустрінеться з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Водночас матч з топовою європейською збірною стане першим у хронологічному порядку. Дані ігри плануються, як підготовка до чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, наступний матч національна команда зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал заплановано на 14 липня.

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