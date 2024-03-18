Різник зацікавив два клуби АПЛ

Джерело - Вацко Live.

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник зацікавив дві команди з англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив коментатор Віктор Вацко.

Через можливий відхід основного воротаря, "гірники" активізувалися у пошуку заміни Дмитру. За інформацією джерела, влітку донецький клуб може підписати голкіпера ковалівського Колоса Кирила Фесюна, трансфер якого обійдеться у 2-3 млн євро.

Різник замінив у Шахтарі Анатолія Трубіна, який перейшов у Бенфіку. У нинішньому сезоні він відіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 34 голи та у 12 зустрічах залишив ворота у недоторканності. Чинний контракт розрахований до 31 грудня 2027 року.

Фесюн є воротарем молодіжної збірної України. Цього сезону він зіграв 20 матчів за Колос в УПЛ, у яких пропустив лише 15 голів. 21-річний воротар лідирує за кількістю кліншитів (сухих матчів) у поточній кампанії - аж 10 разів йому вдалося залишити свої ворота в недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.