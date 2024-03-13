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Відкрийте сайт УПЛ і все побачите: Фесюн - про перехід у Шахтар

Сьогодні 18:44 99 0
Відкрийте сайт УПЛ і все побачите: Фесюн - про перехід у Шахтар
ФК Колос
#Колос, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Воротар ковалівського Колоса Кирило Фесюн різко висловився стосовно інформації про перехід у донецький Шахтар у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Ви що, знущаєтесь? Відкрийте сайт УПЛ і все побачите", - відповів голкіпер.

21-річний футболіст став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 19 матчів, в яких пропустив 14 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.

Напередодні з'явилася інформація, що клуби домовилися про трансфер гравця, і Кирило вже пройшов медогляд у Шахтарі. 

Також повідомлялося, що Фесюн потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ клуб з Ковалівки поступився донецькому Шахтарю (2:3).

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