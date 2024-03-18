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Кіоун: Мудрик - це хаотичний вихор, який завжди мчить зі швидкістю 100 миль на годину

Іменитий британець оцінив виступ українця
Сьогодні 08:19 208 0
Кіоун: Мудрик - це хаотичний вихор, який завжди мчить зі швидкістю 100 миль на годину
#Віктор Циганков, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Чотириразовий чемпіон АПЛ у складі Арсеналу Мартін Кіоун вважає, що 23-річний український гравець Михайло Мудрик провів одну зі своїх найкращих ігор у футболці Челсі у переможному матчі чвертьфіналу Кубку Англії проти Лестера (4:2).

Про це повідомляє The Chelsea Chronicle.

"Михайло Мудрик сьогодні дуже добре зіграв. Напевно, це одна з найкращих його ігор, яку я бачив у футболці Челсі", - зазначив Кіоун.

Український футболіст не зміг записати своє ім'я в протокол, але Кіоун відзначив, що номінальний вінгер продемонстрував вдалу гру на позиції "десятки". 

"Почеттіно сказав, що "довіру в супермаркеті не купиш", але після того, як Михайло забив свій перший гол у ворота Фулгема, він зміг проявити себе. Мудрик - це хаотичний вихор, який завжди мчить зі швидкістю 100 миль на годину (приблизно 160 км/год) ", - додав Мартін.

Зазначимо, українець вийшов на поле у стартовому складі, віддав передасисист головою та був замінений на 78-й хвилині на Чуквуемеку під свист трибун.

У поточному сезоні Мудрик провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. Це лише на один асит менше, ніж у партнера по збірній Віктора Циганкова при одинаковій кількості забитих м'ячів.

Нагадаємо, визначилися всі пари півфіналістів Кубку Англії.

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