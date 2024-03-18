Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Ліверпулем у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу, 17 березня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 4:3 (2:2 основний час)

Голи: 1:0 - 10 Мактоміней, 1:1 - 44 Мак Аллістер, 1:2 - 45+2 Салах, 2:2 - 87 Антоні, 2:3 - 105 Елліотт, 3:3 - 112 Рашфорд, 4:3 - 120+1 Діалло

Окрім МЮ, до півфіналу вийшов Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, Манчестер Сіті та сенсаційний Ковентрі, який обіграв Вулвергемптон.

Зазначимо, що відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії.