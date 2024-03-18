Джерело - Чемпіон.

Стали відомі заробітні плати працівників новоствореного проєкту UPL TV.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков у випуску KDK.

Коментатори отримують по 3-4 тисячі гривень за один поєдинок. Ведучі студій UPL TV заробляють 4-5 тисяч гривень, репортери та репортерки – 100 доларів, що становить майже 4 тисячі.

Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV. Дніпро-1, Динамо та Зоря відмовляються заходити в телепул, продовжуючи співпрацю з 1+1.

Нагадаємо, що в Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ.