УПЛ формує список коментаторів нового телепулу

Джерело - УПЛ жива.
УПЛ формує список коментаторів для нового телепулу чемпіонату з врахуванням побажань клубів.
Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ жива.
Це пов'язано з тим, що не всі клуби готові "повністю довірити питання коментаторства лізі".
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Через це вони висувають свої побажання, бо "не хочуть чути на своїх домашніх матчах коментар тих чи інших спеціалістів".
УПЛ зобов’язалася врахувати усі нюанси.
У цьому телепулі будуть представлені 13 клубів, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.
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