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УПЛ формує список коментаторів нового телепулу

УПЛ зобов’язалася врахувати усі побажання клубів
Сьогодні 14:21 205 1
УПЛ формує список коментаторів нового телепулу
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ жива.

УПЛ формує список коментаторів для нового телепулу чемпіонату з врахуванням побажань клубів.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ жива.

Це пов'язано з тим, що не всі клуби готові "повністю довірити питання коментаторства лізі".

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Через це вони висувають свої побажання, бо "не хочуть чути на своїх домашніх матчах коментар тих чи інших спеціалістів".

УПЛ зобов’язалася врахувати усі нюанси.

У цьому телепулі будуть представлені 13 клубів, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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