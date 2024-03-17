Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно, коментуючи реакцію трибун на заміну Михайла Мудрика у матчі Кубку Англії проти Лестера, сказав, що вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу.

Про це повідомляє ВВС.

"Фани мають показувати емоції, це нормально. Ми розуміємо, що вони хочуть найкращого для команди та гравців, але нам потрібна підтримка та віра у наш проєкт. Ми тут намагаємося побудувати щось особливе.

І я знаю, як потрібно тренувати команду. Фани хочуть, щоб ми перемагали, фани хочуть побачити команду у фіналі на Вемблі. Нам потрібно, щоб нам довіряли. Ми повинні поважати думку вболівальників, але і вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу", – сказав наставник.