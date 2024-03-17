Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 24751 17
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 837
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 223
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Вчора 23:04 178
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Вчора 22:46 206
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
Вчора 21:47 366
Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу
Вчора 20:22 297
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці
Вчора 15:18 516
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки
Вчора 15:00 695 1
Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30
Вчора 12:57 253
Прямі трансляції

Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 00:03 837 0
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
#Алавес, #Андрій Лунін, #Гранада, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру іспанської Ла Ліги відбулося 4 поєдинки.

Зокрема, Реал Мадрид, з Андрієм Луніним у складі, здобув перемогу над Осасуною. Українець вийшов у стартовому складі та пропустив двічі, зробивши 2 сейви. Лунін у 22 іграх нинішнього сезону пропустив 17 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Також Жирона, за яку грав Артем Довбик, зазнала поразки від Хетафе. Українець провів увесь матч на полі. Зазначимо, що безрезультативна серія Довбика триває вже 8 поєдинків. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у Ла Лізі, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 16 березня

Мальорка - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Райльо

Осасуна - Реал 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Вінісіус, 1:1 - 7 Будімір, 1:2 - 18 Карвахаль, 1:3 - 61 Діас, 1:4 - 64 Вінісіус, 2:4 - 90+1 Муньйос

Хетафе - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Сантьяго

Атлетик - Алавес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Гурусета, 2:0 - 37 Гурусета

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч каталонського клубу через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса 18126 5
Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024 Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024 803
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 24751 17
Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби 784
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 3947
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки 695 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14857
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117190
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80621
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104244
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20374 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23646 7