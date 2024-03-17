Джерело - Чемпіон.

Ювентус та Дженоа не визначили сильнішого в межах 29 туру італійської Серії А.

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський вийшов на поле на 70-й хвилині. Результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 17 березня

Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)

Нагадаємо, гру Аталанта - Фіорентина було перенесено на невизначений час через те, що виконавчий директор "фіалок" Джо Бароне сьогодні серйозно захворів та був доставлений до лікарні.

Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.