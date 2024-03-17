Рома виграла у Сассуоло, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі італійської Серії А відбулося три поєдинки з чотирьох запланованих.

Рома перемогла Сассуоло з результатом 1:0. Єдиний гол на рахунку Лоренцо Пеллегріні.

У інших матчах Дженоа з українцем Русланом Малиновським у складі зіграла в нульову нічию проти Ювентуса, Мілан впевнено здолав Верону.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 17 березня

Рома - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50' Пеллегріні Лоренцо.

Верона - Мілан 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44' Ернандес, 0:2 - 50' Пулішич, 1:2 - 64' Нослін, 1:3 - 79' Чуквуезе.

Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)

Гру Аталанта - Фіорентина було перенесено на невизначений час через те, що виконавчий директор "фіалок" Джо Бароне сьогодні серйозно захворів та був доставлений до лікарні.

У турі також залишилося зіграти матч Інтер - Наполі. Початок зустрічі запланований на 21:45.

Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.