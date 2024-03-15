Джерело - Чемпіон.
Емполі мінімально програв Болоньї в межах 29 туру італійської Серії А.
Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь підопічних Тьяго Мотти.
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на поле на 66-й хвилині. Результативними діями не відзначився.
У нинішньому сезоні українець провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 15 березня
Емполі - Болонья 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 90+4 Фаббіан
Після цієї перемоги Болонья закріпилася на 4-й сходинці в турнірній таблиці. Емполі залишився на 17-му місці.