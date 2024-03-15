Джерело - Чемпіон.

Емполі мінімально програв Болоньї в межах 29 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь підопічних Тьяго Мотти.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на поле на 66-й хвилині. Результативними діями не відзначився.

У нинішньому сезоні українець провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 15 березня

Емполі - Болонья 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+4 Фаббіан

Після цієї перемоги Болонья закріпилася на 4-й сходинці в турнірній таблиці. Емполі залишився на 17-му місці.