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Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі: результати матчів Серії А

Вчора 23:39 240 0
Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі: результати матчів Серії А
#Кальярі, #Лаціо, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Удінезе, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру італійської Серії А відбулося 5 поєдинків.

Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 16 березня

Монца - Кальярі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Мальдіні

Удінезе - Торіно 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Сапата, 0:2 - 53 Влашич

Салернітана - Лечче 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 автогол Дьомбер

Фрозіноне - Лаціо 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Лірола, 1:1 - 38 Дзакканьї, 1:2 - 57 Кастельянос, 1:3 - 62 Кастельянос, 2:3 - 70 Шеддіра

Напередодні Емполі з Віктором Коваленом мінімально програв Болоньї. Для українця це був матч у сезоні, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.

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