Джерело - Chelsea News.

Український нападник Челсі Михайло Мудрик має працювати над своєю позиційною грою.

Про це заявив колишній захисник лондонців Маріо Мельхіот.

"Мудрик іноді підбирає м'яч, дуже далеко відходить назад і Михайлу доводиться пробігти десь 40 ярдів, перш ніж він зможе когось обіграти. Якщо футболіст йде дуже глибоко, то це найлегша робота, яку він дає захисникам.

Мудрик повинен працювати над цим. Він завжди повинен думати наперед, де повинен підібрати м'яч, щоб стати більше небезпечним для суперника", – сказав Мельхіот.

Раніше український вінгер відзначився голом у матчі з Лідсом, а також забив переможний м’яч у ворота Ньюкаслу.

Напередодні з’явилася інформація, що Челсі може заробити непогані гроші на трансферах Армандо Брої та Джамала Мусіали.