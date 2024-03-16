Головне
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 02:19 17210 4
Те, що допоможе здолати Боснію: як буде грати збірна в плей-оф кваліфікації Євро-2024 в атаці
Сьогодні 15:18 324
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки
Сьогодні 15:00 391
Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30
Сьогодні 12:57 200
Соломенніков здобув 15-ту перемогу на професійному ринзі
Вчора 22:44 403
Футбол без співчуття
Вчора 20:01 2051
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Вчора 19:56 415
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 19:45 575
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати
Вчора 19:38 746
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 17:20 725
Прямі трансляції

Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024

Сьогодні 16:27 434 0
Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024
#Збірна України з футболу, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - ФІФА.

Збірна України буде в четвертому кошику під час жеребкування групового етапу Олімпійських ігор-2024, яке відбудеться 20 березня в Сен Дені (Франція).

Про це повідомляє ФІФА.

Зазначається, що до однієї групи може потрапити тільки одна команда зі своєї Конфедерації.

Кошик 1:

Франція, перше місце відбору в Азії, друге місце відбору в Азії, Аргентина.

Кошик 2:

Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко.

Кошик 3:

США, Єгипет, третє місце відбору в Азії, Малі.

Кошик 4:

Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф.

Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. 

Додамо, що з кожної групи у стадію плей-оф проходять дві найкращі команди.

Нагадаємо,  що Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21.

Нещодавно головний тренер української команди Руслан Ротань розповів про стратегії вирішення проблеми виклику футболістів на ОІ-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Футбол без співчуття Футбол без співчуття 2051
Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України 4605
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну 8454 2
Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі 4514 2
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати 746
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса 17210 4
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165472 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35686
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104222
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25535
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80617
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91196