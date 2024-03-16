Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024

Джерело - ФІФА.
Збірна України буде в четвертому кошику під час жеребкування групового етапу Олімпійських ігор-2024, яке відбудеться 20 березня в Сен Дені (Франція).
Про це повідомляє ФІФА.
Зазначається, що до однієї групи може потрапити тільки одна команда зі своєї Конфедерації.
Кошик 1:
Франція, перше місце відбору в Азії, друге місце відбору в Азії, Аргентина.
Кошик 2:
Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко.
Кошик 3:
США, Єгипет, третє місце відбору в Азії, Малі.
Кошик 4:
Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф.
Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.
Додамо, що з кожної групи у стадію плей-оф проходять дві найкращі команди.
Нагадаємо, що Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21.
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