Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Олімпійських ігор-2024

Джерело - ФІФА.

Збірна України буде в четвертому кошику під час жеребкування групового етапу Олімпійських ігор-2024, яке відбудеться 20 березня в Сен Дені (Франція).

Про це повідомляє ФІФА.

Зазначається, що до однієї групи може потрапити тільки одна команда зі своєї Конфедерації.

Кошик 1:

Франція, перше місце відбору в Азії, друге місце відбору в Азії, Аргентина.

Кошик 2:

Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко.

Кошик 3:

США, Єгипет, третє місце відбору в Азії, Малі.

Кошик 4:

Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф.

Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Додамо, що з кожної групи у стадію плей-оф проходять дві найкращі команди.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21.

Нещодавно головний тренер української команди Руслан Ротань розповів про стратегії вирішення проблеми виклику футболістів на ОІ-2024.