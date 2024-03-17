Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчах 29 туру іспанської Ла Ліги Валенсія із українцем Романом Яремчуком у стартовому складі програла Вільярреалу (1:0), а Альмерія здолала Лас-Пальмас (1:0).
Долі обох зустрічей вирішив лише один забитий гол.
Відзначимо вдалі дії нашого форварда перед матчем за збірну України. На 26-й хвилині Уго Дуро скинув на Яремчука і той одразу ж повернув партнеру, який забив гол. Втім, арбітр зафіксував офсайд. На 70-й хвилині Манді схопив Романа за руку в центрі поля, зірвавши контратаку, за що отримав жовту картку. Через хвилину український форвард був замінений.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 17 березня
Вільярреал - Валенсія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54' Куенка.
Лас-Пальмас - Альмерія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 14' Лео Паптістан.
Севілья - Сельта 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.
Розклад інших поєдинків Ла Ліги на 17 березня:
- 19:30. Райо Вальєкано - Бетіс
- 22:00. Атлетико - Барселона
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.
Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він уже прибув до табору збірної України.