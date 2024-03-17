Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У матчах 29 туру іспанської Ла Ліги Валенсія із українцем Романом Яремчуком у стартовому складі програла Вільярреалу (1:0), а Альмерія здолала Лас-Пальмас (1:0).

Долі обох зустрічей вирішив лише один забитий гол.

Відзначимо вдалі дії нашого форварда перед матчем за збірну України. На 26-й хвилині Уго Дуро скинув на Яремчука і той одразу ж повернув партнеру, який забив гол. Втім, арбітр зафіксував офсайд. На 70-й хвилині Манді схопив Романа за руку в центрі поля, зірвавши контратаку, за що отримав жовту картку. Через хвилину український форвард був замінений.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 17 березня

Вільярреал - Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54' Куенка.

Лас-Пальмас - Альмерія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14' Лео Паптістан.

Севілья - Сельта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.

Розклад інших поєдинків Ла Ліги на 17 березня:

19:30. Райо Вальєкано - Бетіс

22:00. Атлетико - Барселона

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.

Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він уже прибув до табору збірної України.