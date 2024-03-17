Джерело - Чемпіон.
У стартовому матчі ігрового дня 29 туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома зіграла з Сельтою.
Гра завершилася перемогою гостей 2:1.
Клуб з міста Віґо пропустив першим, але у другому таймі зумів спочатку зрівняти рахунок, а потім й вирвати виїзну перемогу.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 17 березня
Севілья - Сельта 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.
Розклад інших поєдинків 29 туру іспанської Ла Ліги на 17 березня:
- 17:15. Вільярреал - Валенсія
- 17:15. Лас-Пальмас - Альмерія
- 19:30. Райо Вальєкано - Бетіс
- 22:00. Атлетико - Барселона
Зокрема Валенсія українського форварда Романа Яремчука завітає у гості до Вільярреала.
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із Луніним переграв Осасуну.
Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він прибув до табору збірної України.