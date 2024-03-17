Гол Ларсена приніс перемогу клубу з Віґо

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі ігрового дня 29 туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома зіграла з Сельтою.

Гра завершилася перемогою гостей 2:1.

Клуб з міста Віґо пропустив першим, але у другому таймі зумів спочатку зрівняти рахунок, а потім й вирвати виїзну перемогу.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 17 березня

Севілья - Сельта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.

Розклад інших поєдинків 29 туру іспанської Ла Ліги на 17 березня:

17:15. Вільярреал - Валенсія

17:15. Лас-Пальмас - Альмерія

19:30. Райо Вальєкано - Бетіс

22:00. Атлетико - Барселона

Зокрема Валенсія українського форварда Романа Яремчука завітає у гості до Вільярреала.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із Луніним переграв Осасуну.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він прибув до табору збірної України.