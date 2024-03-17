Райо Вальєкано перемогло Бетіс, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 29 турі іспанської Ла Ліги-2023/24 відбулося чотири гри.
Бетіс поступився Райо Вальєкано з рахунком 0:2. Голами відзначилися Флоріан Лежен і Серхіо Камельйо.
В іншій зустрічі Валенсія з українцем Романом Яремчуком у стартовому складі програла Вільярреалу (1:0).
Відзначимо вдалі дії нашого форварда перед матчем за збірну України. На 26-й хвилині Уго Дуро скинув на Яремчука і той одразу ж повернув партнеру, який забив гол. Втім, арбітр зафіксував офсайд. На 70-й хвилині Манді схопив Романа за руку в центрі поля, зірвавши контратаку, за що отримав жовту картку. Через хвилину український нападник був замінений.
Альмерія перемогла Лас-Пальмас - 1:0, а Сельта поступилася Севільї - 1:2.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 17 березня
Райо Вальєкано - Бетіс 2:0
Голи: 1:0 - 40' Лежен, 2:0 - 78' Камельйо.
Вільярреал - Валенсія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54' Куенка.
Лас-Пальмас - Альмерія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 14' Лео Паптістан.
Севілья - Сельта 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.
У заключному матчі туру Атлетико вдома прийматиме Барселону. Початок зустрічі - 22:00.
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.
Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він уже прибув до табору збірної України.