Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 59551 28
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 21:56 152
Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі
Сьогодні 19:59 423
Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії
Сьогодні 19:26 159
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Сьогодні 18:50 418 1
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії
Сьогодні 16:34 2708
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 689
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 285
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 973
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1434
Прямі трансляції

Райо Вальєкано перемогло Бетіс, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги

Сьогодні 21:31 491 1
Райо Вальєкано перемогло Бетіс, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
#Альмерія, #Атлетико, #Барселона, #Бетіс, #Валенсія, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Райо Вальєкано, #Севілья, #Сельта, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі іспанської Ла Ліги-2023/24 відбулося чотири гри.

Бетіс поступився Райо Вальєкано з рахунком 0:2. Голами відзначилися Флоріан Лежен і Серхіо Камельйо.

В іншій зустрічі Валенсія з українцем Романом Яремчуком у стартовому складі програла Вільярреалу (1:0).

Відзначимо вдалі дії нашого форварда перед матчем за збірну України. На 26-й хвилині Уго Дуро скинув на Яремчука і той одразу ж повернув партнеру, який забив гол. Втім, арбітр зафіксував офсайд. На 70-й хвилині Манді схопив Романа за руку в центрі поля, зірвавши контратаку, за що отримав жовту картку. Через хвилину український нападник був замінений.

Альмерія перемогла Лас-Пальмас - 1:0, а Сельта поступилася Севільї - 1:2.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 17 березня

Райо Вальєкано - Бетіс 2:0

Голи: 1:0 - 40' Лежен, 2:0 - 78' Камельйо.

Вільярреал - Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54' Куенка.

Лас-Пальмас - Альмерія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14' Лео Паптістан.

Севілья - Сельта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18' Ен Несірі, 1:1 - 72' Перес, 1:2 - 78' Ларсен.

У заключному матчі туру Атлетико вдома прийматиме Барселону. Початок зустрічі - 22:00.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.

Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але він уже прибув до табору збірної України. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії 2708
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 2930
Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ 2706
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 13839 3
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8275
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 2735 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48705
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35931 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91258
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35745
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21937
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60545