Яремчук вийде у старті Валенсії на матч проти Вільярреала

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Валенсії Роман Яремчук розпочне матч 29 туру Ла Ліги проти Вільярреала з перших хвилин.
Про це повідомляє пресслежба клубу.
Starting XI 🆚 @VillarrealCFen#VillarrealValencia 🟡🦇 pic.twitter.com/vmogkfajin— Valencia CF (@valenciacf_en) March 17, 2024
Гра розпочнеться в 17:15, трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.
Зазначимо, що українець зіграв за свій клуб 19 матчів і забив 3 голи.
Нагадаємо, у минулому турі "кажани" переграли Хетафе. Нещодавно Жирона поступилася у матчі 29 туру Ла Ліги. Довбик став найгіршим гравцем команди.