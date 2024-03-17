Яремчук вийде у старті Валенсії на матч проти Вільярреала

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук розпочне матч 29 туру Ла Ліги проти Вільярреала з перших хвилин.

Про це повідомляє пресслежба клубу.

Гра розпочнеться в 17:15, трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.

Зазначимо, що українець зіграв за свій клуб 19 матчів і забив 3 голи.

Нагадаємо, у минулому турі "кажани" переграли Хетафе. Нещодавно Жирона поступилася у матчі 29 туру Ла Ліги. Довбик став найгіршим гравцем команди.