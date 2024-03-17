Валенсія зіграє з Вільярреалом: розклад матчів Ла Ліги на 17 березня

Джерело - Чемпіон.

17 березня відбудеться п’ять ігор 29 туру іспанської Ла Ліги.

У цих зустрічах, зокрема Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Вільярреала.

Розклад поєдинків 29 туру іспанської Ла Ліги на 17 березня:

15:00. Севілья - Сельта

17:15. Вільярреал - Валенсія

17:15. Лас-Пальмас - Альмерія

19:30. Райо Вальєкано - Бетіс

22:00. Атлетико - Барселона

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України. Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із Луніним переграв Осасуну.