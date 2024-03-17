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Валенсія зіграє з Вільярреалом: розклад матчів Ла Ліги на 17 березня

Сьогодні 11:07 123 1
Валенсія зіграє з Вільярреалом: розклад матчів Ла Ліги на 17 березня
#Атлетико, #Барселона, #Валенсія, #Вільярреал, #Севілья, #Сельта, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

17 березня відбудеться п’ять ігор 29 туру іспанської Ла Ліги.

У цих зустрічах, зокрема Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Вільярреала.

Розклад поєдинків 29 туру іспанської Ла Ліги на 17 березня:

  • 15:00. Севілья - Сельта 
  • 17:15. Вільярреал - Валенсія
  • 17:15. Лас-Пальмас - Альмерія 
  • 19:30. Райо Вальєкано - Бетіс
  • 22:00. Атлетико - Барселона 

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України. Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із Луніним  переграв Осасуну.

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