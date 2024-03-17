Валенсія зіграє з Вільярреалом: розклад матчів Ла Ліги на 17 березня

Джерело - Чемпіон.
17 березня відбудеться п’ять ігор 29 туру іспанської Ла Ліги.
У цих зустрічах, зокрема Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Вільярреала.
Розклад поєдинків 29 туру іспанської Ла Ліги на 17 березня:
- 15:00. Севілья - Сельта
- 17:15. Вільярреал - Валенсія
- 17:15. Лас-Пальмас - Альмерія
- 19:30. Райо Вальєкано - Бетіс
- 22:00. Атлетико - Барселона
Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України. Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із Луніним переграв Осасуну.