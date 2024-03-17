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Кейн зазнав ушкодження в матчі Бундесліги з Дармштадтом

Сьогодні 00:44 86 0
Кейн зазнав ушкодження в матчі Бундесліги з Дармштадтом
Фото: Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Дармштадт, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн зазнав травми в матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (2:5).

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель після поєдинку.

"Він зіткнувся зі стійкою і трохи підвернув щиколотку – довелось заморозити її. Діагнозу ще немає, треба чекати. Сподіваюсь, що нічого поганого", – сказав Тухель.

Нагадаємо, гол Кейна допоміг Баварії впевнено перемогти Дармштадт.

У нинішньому сезоні англієць забив 37 голів та віддав 12 асистів у 35 матчах за мюнхенців. У наступному матчі Баварія зустрінеться з Боруссією Дортмунд у чемпіонаті Німеччини.

Раніше визначився суперник Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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