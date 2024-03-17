Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн зазнав травми в матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (2:5).

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель після поєдинку.

"Він зіткнувся зі стійкою і трохи підвернув щиколотку – довелось заморозити її. Діагнозу ще немає, треба чекати. Сподіваюсь, що нічого поганого", – сказав Тухель.

Tuchel on Harry Kane: "He collided with the post and twisted his ankle a bit - he had his ankle iced. There's still no diagnosis, we have to wait. I hope it's nothing bad" pic.twitter.com/NqdMLA9ZFq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 16, 2024

Нагадаємо, гол Кейна допоміг Баварії впевнено перемогти Дармштадт.

У нинішньому сезоні англієць забив 37 голів та віддав 12 асистів у 35 матчах за мюнхенців. У наступному матчі Баварія зустрінеться з Боруссією Дортмунд у чемпіонаті Німеччини.

Раніше визначився суперник Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.