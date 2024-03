Нападник Баварії Гаррі Кейн зазнав травми в матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (2:5).

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель після поєдинку.

Tuchel on Harry Kane: "He collided with the post and twisted his ankle a bit - he had his ankle iced. There's still no diagnosis, we have to wait. I hope it's nothing bad" pic.twitter.com/NqdMLA9ZFq