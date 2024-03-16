Металіст 1925 та Рух оголосили стартові склади на матч 21 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Харківський Металіст 1925 у 21 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти львівського Руха.
Стартові склади:
Металіст 1925: Проценко, Капінус, Імереков, Червак, Фарина, Юрченко, Арі Моура, Габелок (к), Гармаш, Бичек, Юсов
Запасні: Сидоренко, Мозіль, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Дмитренко, Русин, Борячук, Овусу
Рух: Ледвій, Сич, Дідик, Роман, Слюбик, Підгурський (к), Таллес, Пастух, Плюман, Квасниця, Карабін
Запасні: Герета, Холод, Кітела, Лях, Столярчук, Федор, Руніч, Теслюк, Непейпієв
Початок - о 13:00 за київським часом. У попередньому турі харківський клуб зіграв внічию із черкаським ЛНЗ (1:1), Рух переміг Дніпро-1.
Напередодні Олександрія здобула мінімальну перемогу над Ворсклою.