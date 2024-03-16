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Металіст 1925 та Рух оголосили стартові склади на матч 21 туру УПЛ

Сьогодні 12:09 147 0
Металіст 1925 та Рух оголосили стартові склади на матч 21 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925  у 21 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти львівського Руха.

Стартові склади:

Металіст 1925: Проценко, Капінус, Імереков, Червак, Фарина, Юрченко, Арі Моура, Габелок (к), Гармаш, Бичек, Юсов

Запасні: Сидоренко, Мозіль, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Дмитренко, Русин, Борячук, Овусу

Рух: Ледвій, Сич, Дідик, Роман, Слюбик, Підгурський (к), Таллес, Пастух, Плюман, Квасниця, Карабін

Запасні: Герета, Холод, Кітела, Лях, Столярчук, Федор, Руніч, Теслюк, Непейпієв

Початок - о 13:00 за київським часом. У попередньому турі харківський клуб  зіграв внічию із черкаським ЛНЗ (1:1), Рух переміг Дніпро-1.

Напередодні Олександрія здобула мінімальну перемогу над Ворсклою.

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