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Скрипник: Налаштовуємося дати бій Руху

Сьогодні 18:18 97 0
Скрипник: Налаштовуємося дати бій Руху
#Металіст 1925, #Віктор Скрипник

Джерело - Металіст 1925.

Металіст 1925 детально розібрав гру Руху перед матчем 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник.

"Налаштовуємося дати бій Руху, команді, яка грає своїми ресурсами, є хлопці, які приїхали з-за кордону, вони мріють про єврокубки. Але в нас теж є ті мрії, які ми хочемо досягти, а також нарешті виграти гру.

Ми не підлаштовуючись до суперників. Ми розбираємо цю команду, це потужний колектив, який грає в пресинг по всьому полі й з цим потрібно щось робити, тим більше, що ми теж хочемо діяти так. Будемо дивитися. Той настрій, який є у нас зараз, граємо вдома, ми граємо, можна сказати, після вдалої гри, коли вже немає тих поразок, які зачастили в нас. Тож, сподіваюсь, що буде ще краще. 

Сила Руху? Насамперед у ті роки, коли вони грали з завданням не вилетіти, у них була дуже потужна юнацька команда. Два роки пройшло, зараз  та молодь грає в УПЛ і той колектив, який у них є, і той тренер, який працював у юнацькій команді, вони зараз дуже гарно грають у Прем'єр-лізі. Проте, ще раз наголошую, що немає команд, у яких не можна виграти, на що ми сподіваємося і працюємо над цим", - відзначив Скрипник.

Матч проти львівського клубу відбудеться 16 березня, початок - о 13:00 за київським часом. У попередньому турі харківський клуб  зіграв внічию із черкаським ЛНЗ (1:1).

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