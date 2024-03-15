Металіст 1925 детально розібрав гру Руху перед матчем 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник.

"Налаштовуємося дати бій Руху, команді, яка грає своїми ресурсами, є хлопці, які приїхали з-за кордону, вони мріють про єврокубки. Але в нас теж є ті мрії, які ми хочемо досягти, а також нарешті виграти гру.

Ми не підлаштовуючись до суперників. Ми розбираємо цю команду, це потужний колектив, який грає в пресинг по всьому полі й з цим потрібно щось робити, тим більше, що ми теж хочемо діяти так. Будемо дивитися. Той настрій, який є у нас зараз, граємо вдома, ми граємо, можна сказати, після вдалої гри, коли вже немає тих поразок, які зачастили в нас. Тож, сподіваюсь, що буде ще краще.

Сила Руху? Насамперед у ті роки, коли вони грали з завданням не вилетіти, у них була дуже потужна юнацька команда. Два роки пройшло, зараз та молодь грає в УПЛ і той колектив, який у них є, і той тренер, який працював у юнацькій команді, вони зараз дуже гарно грають у Прем'єр-лізі. Проте, ще раз наголошую, що немає команд, у яких не можна виграти, на що ми сподіваємося і працюємо над цим", - відзначив Скрипник.