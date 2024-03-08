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СК Дніпро-1 - Рух 0:1: огляд матчу

СК Дніпро-1 - Рух 0:1: огляд матчу
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СК Дніпро-1 - Рух 0:1: огляд матчу
#Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 вдома поступився львівському Руху.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 березня

СК Дніпро-1 - Рух (Львів) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Сарапій (автогол)

Дніпро-1: 1.Волинець, 11.Мірошніченко, 3.Адамюк, 5.Сарапій, 42.Пасіч, 18.Бабенко, 8.Піхальонок (кап), 27.Очеретько, 9.Гуцуляк, 20.Горбунов (31.Ківінда.52), 7.Філіппов.

Запасні: 33.Юрчук, 12.Кінарейкін, 4.Авраменко, 23.Баденко, 29.Мельниченко, 14.Гаджиєв

Рух: 23.Ледвій, 92.Слюбик, 29.Дідик (4.Холод, 57), 77.Сич, 93.Роман, 15.Підгурський, 19.Пастух, 10.Притула (71.Федор, 80), 22.Плюман (3.Лях,63), 7.Климчук (кап), (8.Карабін.57) 9.Квасниця. (99.Руніч,63)

Запасні: 1.Герета, 30.Таллес

Попередження: 54 Гуцуляк, 85 Очеретько - 64 Холод

Попри поразку Дніпро-1 продовжує очолювати турніру таблицю чемпіонату із 38 очками в активі. Водночас перемога дозволила Руху піднятися на п'яту сходинку (33 бали).

Наступний матч дніпряни зіграють 12 березня проти ЛНЗ, а львів'яни 16 березня зустрінуться з Металістом 1925.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.

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