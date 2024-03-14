Челсі може непогано заробити на гравцях Баварії та Фулгема

Джерело - Daily Mail.

Челсі майже гарантовано отримає 4 мільйони євро за Армандо Брою і 20% з перепродажу Джамала Мусіали.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, серед умов оренди Брої з Челсі у Фулгем є пункт, відповідно до якого "дачники" будуть зобов'язані виплатити 4 мільйони євро, якщо гравець ще хоча б один раз не вийде у стартовому складі.

Також повідомляється, що Челсі отримає 20% від суми, яку Баварії заплатять за Джамала Мусіалу. За останнім оновленням, на німця претендують Манчестер Сіті та Ліверпуль. Мюнхенці прагнуть продовжити з ним контракт.

Слід зазначити, що Джамал перебрався з Лондона до Мюнхена у 2019 році. Тоді Баварія заплатила за вихованця Челсі всього 200 тисяч євро.

Нагадаємо, в попередньому матчі Англійської Прем'єр-ліги Челсі переміг Ньюкасл завдяки блискучому проходу Михайла Мудрика.