Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 14444
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 15:05 2118
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 442
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 673
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 11445
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 696
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 433
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 674
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3760
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 1083
Прямі трансляції

Челсі може непогано заробити на гравцях Баварії та Фулгема

Сьогодні 15:15 91 0
Челсі може непогано заробити на гравцях Баварії та Фулгема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Фулгем, #Челсі, #Джамал Мусіала, #Броя

Джерело - Daily Mail.

Челсі майже гарантовано отримає 4 мільйони євро за Армандо Брою і 20% з перепродажу Джамала Мусіали. 

Про це повідомляє Daily Mail. 

За інформацією джерела, серед умов оренди Брої з Челсі у Фулгем є пункт, відповідно до якого "дачники" будуть зобов'язані виплатити 4 мільйони євро, якщо гравець ще хоча б один раз не вийде у стартовому складі.

Також повідомляється, що Челсі отримає 20% від суми, яку Баварії заплатять за Джамала Мусіалу. За останнім оновленням, на німця претендують Манчестер Сіті та Ліверпуль. Мюнхенці прагнуть продовжити з ним контракт.

Слід зазначити, що Джамал перебрався з Лондона до Мюнхена у 2019 році. Тоді Баварія заплатила за вихованця Челсі всього 200 тисяч євро.

Нагадаємо, в попередньому матчі Англійської Прем'єр-ліги Челсі переміг Ньюкасл завдяки блискучому проходу Михайла Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравця Спартака заарештували в Дубаї Гравця Спартака заарештували в Дубаї 16484
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 13572 1
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 14444
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів 11445
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20539
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 12415
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104692
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357822
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35829
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80501
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360485 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60387