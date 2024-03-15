Це означало, що настав Божий час: Мудрик прокоментував свій гол у ворота Лідса

Джерело - Офіційний сайт Челсі.
яВінгер Челсі Михайло Мудрик заклав релігійний сенс у святкування голу у ворота Лідсу. Нагадаємо, тоді
Про це сам гравець розповів в інтерв’ю пресслужбі клубу.
"Це означало, що настав Божий час. Ви знаєте, будь спокійним, не переживай. Я почувався неймовірно. Це був один з найкращих моїх моментів тут, у Челсі. В мене були мурашки по шкірі", - сказав Мудрик.
Нагадаємо, святкуючи гол Лідсу, Михайло дивився на годинник на лівій руці.
Український вінгер відзначився голом і в попередній грі. Він забив переможний м’яч у ворота Ньюкаслу.
Вчора з’явилася інформація, що Челсі може заробити непоганій гроші на трансферах Армандо Брої та Джамала Мусіали.