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Це означало, що настав Божий час: Мудрик прокоментував свій гол у ворота Лідса

Сьогодні 08:31 163 0
Це означало, що настав Божий час: Мудрик прокоментував свій гол у ворота Лідса
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Офіційний сайт Челсі.

яВінгер Челсі Михайло Мудрик заклав релігійний сенс у святкування голу у ворота Лідсу. Нагадаємо, тоді 

Про це сам гравець розповів в інтервю пресслужбі клубу. 

"Це означало, що настав Божий час. Ви знаєте, будь спокійним, не переживай. Я почувався неймовірно. Це був один з найкращих моїх моментів тут, у Челсі. В мене були мурашки по шкірі", - сказав Мудрик. 

Нагадаємо, святкуючи гол Лідсу, Михайло дивився на годинник на лівій руці. 

Український вінгер відзначився голом і в попередній грі. Він забив переможний м’яч у ворота Ньюкаслу. 

Вчора зявилася інформація, що Челсі може заробити непоганій гроші на трансферах Армандо Брої та Джамала Мусіали. 

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