Це означало, що настав Божий час: Мудрик прокоментував свій гол у ворота Лідса

Джерело - Офіційний сайт Челсі.

яВінгер Челсі Михайло Мудрик заклав релігійний сенс у святкування голу у ворота Лідсу. Нагадаємо, тоді

Про це сам гравець розповів в інтерв’ю пресслужбі клубу.

"Це означало, що настав Божий час. Ви знаєте, будь спокійним, не переживай. Я почувався неймовірно. Це був один з найкращих моїх моментів тут, у Челсі. В мене були мурашки по шкірі", - сказав Мудрик.

Нагадаємо, святкуючи гол Лідсу, Михайло дивився на годинник на лівій руці.

Український вінгер відзначився голом і в попередній грі. Він забив переможний м’яч у ворота Ньюкаслу.

Вчора з’явилася інформація, що Челсі може заробити непоганій гроші на трансферах Армандо Брої та Джамала Мусіали.