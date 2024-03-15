Збірна Боснії довикликала захисника на матч проти України

Джерело - Чемпіон.

Збірна Боснії і Герцеговини викликала захисника польського Ракува Аднана Ковачевича на матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти України.

Про це повідомляє пресслужба футбольної федерації країни.

Оборонець замінить у національній команді травмованого Адріана Баришича.

30-річний футболіст дебютував за Боснію у 2020 році та з того часу відіграв 12 матчів, без результативних дій. У клубній кар'єрі виступав за Сараєво, Корону та Ференцварош.

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21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.

Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Напередодні наставник збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.