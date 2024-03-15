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Левандовський: Я залишаюся у Барселоні

Сьогодні 15:55 122 0
Левандовський: Я залишаюся у Барселоні
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - Meczyki.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський не планує влітку змінювати клуб.

Про це повідомив футболіст у коментарі Meczyki.

"Я вже висловлювався неодноразово на цю тему, тож не маю наміру повторюватися. Для мене все ясно, і я знаю, де гратиму наступного сезону.

Це не іспанська преса, не всі про це пишуть. Це стаття одного журналіста. Звичайно, у людей краще "клацає", коли вони чують фразу "іспанська преса", але в одній газеті хтось щось одне напише, наступного дня хтось інший – зовсім інше.

Тому немає сенсу стежити за цим. Я не стежу за цим, тому що знаю, як виглядають механізми іспанської преси. Вони такі, якими вони є. Я вже багато разів говорив про це, і нічого не змінилося.

Я залишаюся у Барселоні. З цим усе ясно", – сказав Левандовський.

У сезоні 2023/24 поляк забив за каталонців 19 м'ячів та віддав 7 асистів у 38 матчах.

Напередодні Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти французького ПСЖ. 

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