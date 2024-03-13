Барселона відмовилась від трансферу форварда, який був виправданий у справі щодо зґвалтування

Барселона вирішила вийти з переговорів щодо трансферу нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, який наразі виступає за Хетафе на правах оренди.

Про це повідомляє ESPN.

Виступи Грінвуда в Хетафе вразили керівництво іспанського клубу, де він забив 8 голів та віддав 5 результативних передач у 26 матчах. Однак "блау-гранас" вирішили дистанціювалися від переговорів через ситуацію з кримінальною справою Мейсона щодо зґвалтування колишньої дівчини. Через це він перебував поза футболом понад 1,5 року.

Справу закрили в лютому 2023 року, оскільки обвинувачення не вбачало реальної перспективи притягнення до відповідальності після відмови ключових свідків співпрацювати зі слідством та появи "нових матеріалів". Футболіст усі звинувачення відкидав.

Раніше повідомлялося, що вінгер зацікавив мадридський Атлетико.