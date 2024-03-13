Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Барселона перемогла Наполі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Гра завершилася з рахунком 3:1. Голами у складі Барселони відзначилися Фермін Лопес, Жоау Канселу та Роберт Левандовський, а за Наполі забив Амір Ррахмані.

В першому матчі, який відбувся три тижні тому в Неаполі, була зафіксована нічия з рахунком 1:1. Таким чином, Барселона за сумою двох ігор виявилася сильнішою за Наполі та стала ще одним чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше до стадії 1/4 фіналу вийшли Реал, Баварія, ПСЖ та Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

12 березня

Барселона - Наполі 3:1 (1:1) (Загальний - 4:2)

Голи: 1:0 - 15’ Фермін, 2:0 - 17’ Канселу, 2:1 - 30’ Ррахмані, 3:1 - 83’ Левандовський

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Левандовський, Рафінья (Фелікс), Крістенсен (Роберто), Гюндоган, Кунде, Ямал, Фермін (Ромеу), Кубарсі.

Наполі: Мерет, Руй (Олівейра), Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо, Траоре (Распадорі), Лоботка, Замбо-Ангісса, Кварацхелія (Нгонж), Осімхен, Політано (Ліндстрем).

Попередження: Крістенсен 19’, Ямал 44’, Жезус 45+2’, Траоре 63’, Олівейра 67’.

В іншому матчі вечора Арсенал у серії пенальті пройшов Порту і також вийшов до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.