Джерело - ФК Шахтар.
Півзахисник Георгій Судаков засмутився, коли Шахтар відхилив пропозиції Ювентуса та Наполі щодо його трансферу.
Про це заявив сам футболіст.
"Від Наполі та Ювентуса надходили офіційні пропозиції, але Шахтар відхилив їх. Я знаю про це. Спочатку я трохи засмутився, але я розумію, що клуб хоче заробити більше грошей, і я ще не все зробив для цього клубу. Я до цієї відмови поставився нормально.
Сергій Палкін сказав, що через півроку-рік я поїду в Європу. Я йому довіряю в цьому плані", - сказав Судаков.
Також нещодавно з'явилася інформація, що 21-річним атакувальним півзахисником цікавиться чемпіон Англії.
Цього сезону півзахисник провів за Шахтар у всіх турнірах 24 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.