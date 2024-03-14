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Судаков: Палкін сказав, що через півроку-рік я поїду в Європу

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Судаков: Палкін сказав, що через півроку-рік я поїду в Європу
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - ФК Шахтар.

Півзахисник Георгій Судаков засмутився, коли Шахтар відхилив пропозиції Ювентуса та Наполі щодо його трансферу.

Про це заявив сам футболіст.

"Від Наполі та Ювентуса надходили офіційні пропозиції, але Шахтар відхилив їх. Я знаю про це. Спочатку я трохи засмутився, але я розумію, що клуб хоче заробити більше грошей, і я ще не все зробив для цього клубу. Я до цієї відмови поставився нормально.

Сергій Палкін сказав, що через півроку-рік я поїду в Європу. Я йому довіряю в цьому плані", - сказав Судаков.

Також нещодавно з'явилася інформація, що 21-річним атакувальним півзахисником цікавиться чемпіон Англії.

Цього сезону півзахисник провів за Шахтар у всіх турнірах 24 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

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