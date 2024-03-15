Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.
15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24. Початок о 14:00 за київським часом.
Зазначимо, що серед учасників є клуб українця Анатолія Трубіна - Бенфіка.
Учасники:
- Аталанта (Італія)
- Баєр (Німеччина)
- Бенфіка (Португалія)
- Вест Гем (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Марсель (Франція)
- Мілан (Італія)
- Рома (Італія)
Процедура
На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.
Відбувається у три етапи:
- Чвертьфіналу.
- Півфіналів.
- Визначення команди-господарки фіналу.
Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня. Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом.