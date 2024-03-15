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Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24

Сьогодні 10:22 142 0
Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24
#Аталанта, #Баєр, #Бенфіка, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Ліга Європи, #Марсель, #Мілан, #Рома

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24. Початок о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що серед учасників є клуб українця Анатолія Трубіна - Бенфіка.

Учасники:

  • Аталанта (Італія)
  • Баєр (Німеччина)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Вест Гем (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Марсель (Франція)
  • Мілан (Італія)
  • Рома (Італія)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

  1. Чвертьфіналу.
  2. Півфіналів.
  3. Визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня. Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом.

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