Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24. Початок о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що серед учасників є клуб українця Анатолія Трубіна - Бенфіка.

Учасники:

Аталанта (Італія)

Баєр (Німеччина)

Бенфіка (Португалія)

Вест Гем (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Марсель (Франція)

Мілан (Італія)

Рома (Італія)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

Чвертьфіналу. Півфіналів. Визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня. Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом.