Рейнджерс - Бенфіка 0:1: огляд матчу

Португальська Бенфіка на виїзді обіграла шотландський Рейнджерс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня
Рейнджерс - Бенфіка 0:1 (0:0) (перший матч - 2:2)
Гол: 0:1 - 66 Сілва
Український воротар "орлів" Анатолій Трубін відіграв увесь матч. Голкіпер отримає шанс дебютувати у чвертьфіналах Ліги Європи. До цієї стадії він доходив із донецьким Шахтарем у сезоні-2019/20, але тоді не зіграв жодного матчу.
Бенфіка дізнається суперника за чвертьфіналом на жеребкуванні в п'ятницю, 15 березня. Початок - о 14:00 за київським часом.
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.