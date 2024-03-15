Рейнджерс - Бенфіка 0:1: огляд матчу

Португальська Бенфіка на виїзді обіграла шотландський Рейнджерс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/8 фіналу, матч-відповідь

14 березня

Рейнджерс - Бенфіка 0:1 (0:0) (перший матч - 2:2)

Гол: 0:1 - 66 Сілва

Український воротар "орлів" Анатолій Трубін відіграв увесь матч. Голкіпер отримає шанс дебютувати у чвертьфіналах Ліги Європи. До цієї стадії він доходив із донецьким Шахтарем у сезоні-2019/20, але тоді не зіграв жодного матчу.

Бенфіка дізнається суперника за чвертьфіналом на жеребкуванні в п'ятницю, 15 березня. Початок - о 14:00 за київським часом.

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.