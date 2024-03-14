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Визначилась оцінка Трубіна за матч проти Рейнджерс

Вчора 23:16 133 0
Визначилась оцінка Трубіна за матч проти Рейнджерс
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - sofascore.com.

Воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін отримав середню оцінку за виступ у поєдинку проти шотландського Рейнджерс (1:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Голкіпер відіграв увесь матч, відстояв на нуль та отримав 7,3 бала. Українець зробив три сейви, віддав 18 точних передач з 31 (58%) та зробив 1 винесення м’яча.

Зазначимо, що для Анатолія це був 14 сухий матч за Бенфіку. Загалом він відіграв 38 матчів у нинішньому сезоні.

Бенфіка дізнається суперника за чвертьфіналом на жеребкуванні в п'ятницю, 15 березня, і розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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