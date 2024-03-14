Гравець Шахтаря може перейти у нідерландський клуб

Відомо кого він потенційно замінить

Нідерландський АЗ із Алкмаара може звернутися до послуг 23-річного буркінійця Лассіни Траоре з Шахтаря.

Про це повідомляє Sport.UA.

У літнє трансферне вікно клуб буде змушений продати 25-річного грецького центрфорварда Вангеліса Павлідіса, який чудово проявляє себе у поточному сезоні (22 голи в 25 матчах Ередивізі). Але має контракт лише до 2025 року.

Траоре за манерою гри нагадує Павлідіса, до того ж знайомий із Нідерландами.

Нагадаємо, буркінієць перебрався до Шахтаря влітку 2021 року з Аякса за 10 млн євро. Він має контракт з "гірниками" до літа 2026-го, і цього сезону забив 4 м'ячі та віддав 1 асист у 9 поєдинках.

Очікується, що від продажу Павлідіса АЗ зможе виручити щонайменше 25 мільйонів євро, чого буде більш ніж достатньо, щоб домовитися щодо переходу нового нападника.

Нагадаємо, Шахтар розібрався з Минаєм у 21 турі УПЛ.