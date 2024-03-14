Стало відомо, хто прокоментує матч Боснія і Герцеговина - Україна

Гру транслюватимуть MEGOGO та Суспільне.

Джерело - MEGOGO.

Сергій Лук’яненко та Роберто Моралес у прямому етері MEGOGO прокоментують півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна.

Гра відбудеться 21 березня. Початок – о 21:45 за київським часом.

"MEGOGO показуватиме матч в інтернеті ексклюзивно на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також прямий ефір гри можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси, Суспільне Чернівці тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*). Початок передматчевої студії на MEGOGO вже о 20:20. Матч на обидвох платформах коментуватимуть Сергій Лук’яненко і Роберто Моралес, коментатор MEGOGO та військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться у пресрелізі медіасервісу.

* Трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення на ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ відбіркового циклу на Чемпіонат Європи 2024 року, буде обмежена.

Зазначимо, що переможець протистояння у фіналі плей-оф відбору зіграє проти звитяжця пари Ізраїль - Ісландія. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.