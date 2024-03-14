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Забарний перевершив Мудрика і встановив рекорд АПЛ

Сьогодні 13:20 175 0
Забарний перевершив Мудрика і встановив рекорд АПЛ
#Борнмут, #Ілля Забарний, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний у матчі проти Лутона встановив новий рекорд АПЛ.

Вихованець Динамо став наймолодшим українцем, який забивав в Англійській Прем'єр-лізі. Він відзначився голом у віці 21 року, 6 місяців та 10 днів.

До цього цей статус належав вінгеру Челсі Михайлу Мудрику, який забив свій перший м'яч в чемпіонаті Англії у 22 роки, 8 місяців та 27 днів.

Зазначимо, що Ілля став 8 українцем, якому вдалося забити в АПЛ. До цього голами відзначалися Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.

У поточному сезоні Забарний зіграв за свій клуб у 33 поєдинках.

Нагадаємо, у 28 турі Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка. Також Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл.

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